ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ‌ ಪ್ರಧಾನಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:59 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನವದೆಹಲಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರಿಣಿ ಅಮರಸೂರ್ಯ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು

ನವದೆಹಲಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರಿಣಿ ಅಮರಸೂರ್ಯ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Sri LankaDelhi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT