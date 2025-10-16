ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಐಎಎಫ್‌ಎಫ್‌ನಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ: ಐಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:13 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ISLFootball

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT