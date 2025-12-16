ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ಮೈನಸ್ 1.8ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ: ಥರಗುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ADVERTISEMENT
ಭೀಕರ ಚಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಾಲು ಹೊದ್ದು ನಡೆದರು

ಭೀಕರ ಚಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಾಲು ಹೊದ್ದು ನಡೆದರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಶೀತ ಗಾಳಿ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.

ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಶೀತ ಗಾಳಿ ಶ್ರೀನಗರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ದಾಲ್‌ ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನ

ದಾಲ್‌ ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಚಳಿಯಿಂದ ಜನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪಿನತ್ತ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಯಿಂದ ಜನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪಿನತ್ತ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ದೋಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ದೋಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುವ ಜನ

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುವ ಜನ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ದಾಲ್‌ಲೇಕ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ದೋಣಿಗಳು

ದಾಲ್‌ಲೇಕ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ದೋಣಿಗಳು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Kashmircold weatherCold waveDal Lake

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT