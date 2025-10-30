ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ: ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ SC

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:16 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtBiharStreet Dogchief secretory

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT