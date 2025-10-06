ಕೇರಳ: ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ

<p><strong>ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ):</strong> ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಬೀದಿನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ನಾಯಿಯೇ ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಮಯ್ಯಿಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅಭಿನಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ನಾಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನಾಯಿ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿತು. ಅದೂ ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>