ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಕೃತಿ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ SC ನಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtBookRajiv gandhiSalman RushdieBAN

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT