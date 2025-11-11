ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ

‘ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇಶದವರು, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ದುಃಖಕರ‘
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:36 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtKerala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT