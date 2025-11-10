ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
IPL: ಸಾಮ್ಸನ್‌ಗಾಗಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಜಡೇಜ, ಕರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ!

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
MS DhoniCSKRavindra JadejaSanju Samsonindian premiere leaguesam curran

