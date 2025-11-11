ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಅಬುಧಾಬಿ ಆತಿಥ್ಯ: ಯಾವಾಗ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023 ಹಾಗೂ 2024ರ ಹರಾಜು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬಳಿಕ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಅಥವಾ 16 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p><p>‘ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಅಬುಧಾಬಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.ಐಪಿಎಲ್: ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ತಂಡದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ ನೇಮಕ.IPL: ಸಾಮ್ಸನ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ಗೆ ಜಡೇಜ, ಕರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿಎಸ್ಕೆ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>