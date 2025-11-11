<p><strong>ರಿಯಾಧ್:</strong> ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 950ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯದೇ ಎಂದು ಸೌದಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ‘ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಹೌದು. ಆಗ ನನಗೆ 41 ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಐದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ ಓರ್ ವಿಜೇತ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಂಗೆರಿ ಎದುರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 41 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ರುಯಿಸ್ (39 ಗೋಲು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>