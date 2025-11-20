ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್‌.ಗವಾಯಿ
ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸತ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು
ಬಿ.ಆರ್‌.ಗವಾಯಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
