ಶಿಮ್ಲಾ: 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ

<p><strong>ಶಿಮ್ಲಾ</strong>: ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಶಿಮ್ಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ತಡೆದು, ಆಕೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ‘ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ’ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ, ತನಗೆ ತಂತ್ರ–ಮಂತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>