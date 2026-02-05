<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನೂತನವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಐದು ತೇಜಸ್ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>83 ತೇಜಸ್ Mk-1A ಜೆಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 2021ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಜೊತೆ ₹48,000 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>‘ಐದು ವಿಮಾನಗಳು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ಮೇಜರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .</p><p>‘ಈಗಾಗಲೇ 9 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಇಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ವಿಮಾನಗಳು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ತೇಜಸ್ ಒಂದು ಏಕ-ಎಂಜಿನ್, ಬಹು-ಪಾತ್ರದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಎಚ್ಎಎಲ್, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .</p><p>‘ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಇಯಿಂದ 5 ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಇಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿತರಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>