ತೆಲಂಗಾಣ: ‘ಕೋಣ’ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಅಡ್ಲೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಹಮತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು 'ದುನ್ನಪೋತು' (ಕೋಣ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಚಿವ ಜಿ.ವಿವೇಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ಆವನು ಕೋಣ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p><p>ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು 'ಇದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ಎಸ್.ಸಿ ಶಾಸಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>