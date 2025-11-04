ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ: ಭಾರತ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಚರ್ಚೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:51 IST
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ
ಎಸ್‌.ಜೈಶಂಕರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
