ಮುಂಬೈನ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಳಿಗೆ: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>₹59.89 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ‘ಮಾಡೆಲ್ ವೈ’ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 15ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p>.Tesla India: ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೆಸ್ಲಾ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>