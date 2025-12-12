ಸದನದಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ ಆರೋಪ; ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದನ ವಿರುದ್ಧ ಅನುರಾಗ್‌ ದೂರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸದನದೊಳಗೆ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹಮೀರ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸದನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>