ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತಿರುಮಲ: ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ AI ಆಧರಿತ ಕಮಾಂಡ್‌–ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ವಿ. ಸುಧೀರ್‌
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:09 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:09 IST
ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧರಿತ ಕಮಾಂಡ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಮುಂದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

Tirupati TempleArtificial intelligence

