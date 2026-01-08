ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Top 10 News: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು- ಜನವರಿ 08, 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:43 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ಭಾರತದ ಎಐ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು: ಮೋದಿ

2

ಸಾಲವನ್ನು ಜೆಎಫ್–17 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸೌದಿ–ಪಾಕ್ ಚರ್ಚೆ

3

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?

4

ಬಿಜೆಪಿ–ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಲೀನವಾದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಡಿಕೆಶಿ

5

9 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡರಿ: VHTಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ

6

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲು

News BulletinNarendra ModiKarnataka politicsKarnataka governmentIndian Politics
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT