ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

23 ಜನವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 4:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆ | ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ: ಗೆಹಲೋತ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು

2

Global South: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ

3

Magh Mela: ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ

4

ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೆವು: ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ

5

ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ವಯೋಮಿತಿ 5 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ

6

ಬ್ರಾಯ್ಲರ್‌ ಕೋಳಿ ಕೊರತೆ: ಕೆಜಿ ಮಾಂಸ ₹300ರಿಂದ ₹340 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

7

ಗೊಯೆಂಕಾ ಸಮೂಹ‌ದಿಂದ ₹10,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ದಾವೋಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ

8

ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ‘ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್‌’ ಹೊರಕ್ಕೆ

9

ಇರಾನ್‌: 3,117 ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಸಾವು

10

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೊಗಸು; ವೈಶಾಖ ತಿರುಗೇಟು

CricketCinemaKarnataka policejobThawar Chand Gehlotmodi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT