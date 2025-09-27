ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬರೇಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ರಜಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:22 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:22 IST
ರಜಾ ಖಾನ್‌ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣದಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಅನುರಾಗ್‌ ಆರ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ 
