<p><strong>ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್:</strong> ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಾಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಹಸಿರು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಸರ.<p>ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ 16 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಸಿರು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ: ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸುಂಕ.<p>ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನೋಂದಾಯಿತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಪಿಸಿಐ)ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹ 80, ಸಣ್ಣ ಸರಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹ 250, ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ₹ 140 ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ತೂಕದ ಅನುಸಾರ ₹ 120–₹ 700ರ ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ಹಾಕ್ತೇವೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>