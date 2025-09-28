₹20ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಪಾನಿಪುರಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ವಡೋದರ</strong>: ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಅಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆ ₹20 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯಾತ 6 ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಕೇವಲ 4 ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವವನ ಮೋಸದಿಂದ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕರ್ಗಳು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಡೋದರ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಪಟೋಲಿಯಾ ಎಂಬವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು, ಆಕೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಡೆಯುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವೇ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪಾನಿಪುರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪಾನಿಪುರಿ ವಾಲಾ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6 ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಕೇವಲ 4 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಜನರು ಪಾನಿಪುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪಾನಿ ಪುರಿ ಕೊಡದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ನಗುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ, ಬಯಕೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>