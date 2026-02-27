ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮುನಿಸು ಪರಿಹರಿಸಿದ ವಯನಾಡ್‌: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮನದಾಳದ ಮಾತು

<p><strong>ವಯನಾಡ್:</strong> ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ತಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಯನಾಡ್ ಪರಿಹರಿಸಿತು ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2024ರ ವಯನಾಡ್ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಯನಾಡಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನಸ್ತಾಪದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ, ಸಹೋದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ‘ತಂತ್ರ’ವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, ನೀವು ವಯನಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮೋದಿಗೆ ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೆದರಿಕೆ: ರಾಹುಲ್.ಗಾಜಾ ನರಮೇಧ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ‘ಘಜನಿ’ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ.<p>ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಹುಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ವಯನಾಡಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಇದೇ ವಯನಾಡಿನ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಯನಾಡ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಯನಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>