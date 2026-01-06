ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 11:16 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 11:16 IST
Election CommissionKolkataWest BengalElection Commission of IndiaVoter listMohammed ShamiVoter list revision

