ಮುಂಬೈ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎರಡೂ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿವರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಟೇಕಾಫ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸರದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇನತ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇವೆರಡೂ ಏರ್ಬಸ್ 320 ವಿಮಾನಗಳು. </p>.<p>ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ತಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. 'ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ತುದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿಳಿದಿತ್ತು.</p>