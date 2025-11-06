ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೆ: ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChennaiTATACamera

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT