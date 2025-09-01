ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಳೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್’ ಘೋಷಣೆ: ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:14 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿಮ್ಲಾದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಶಿಮ್ಲಾದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
DelhiYamuna river

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT