ಗೆಳೆಯನ ಗೆಳತಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಯುವತಿ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>; 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃತ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ 25 ವರ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂವರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿಫಾ ಹಾಗೂ ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಫಾಳನ್ನು, ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿಫಾಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಶಿಫಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾದರೂ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p> <p>ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವಾಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಘಟನೆ ನಡೆದು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯುವಕನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ</p><p>ಭಾರತೀಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>