ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಸ್ಸಾಂ: ಮೃತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್‌ ಗರ್ಗ್‌ ಭದ್ರತೆಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಗರ್ಗ್‌ ಸಾವು
ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಗರ್ಗ್‌ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜುಬೀನ್‌ ಸಾವು: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜಕ ಮಹಾಂತ,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂಧನ
ಜುಬೀನ್‌ ಸಾವು: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜಕ ಮಹಾಂತ,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್‌ ಗರ್ಗ್‌ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗ ರಚನೆ
ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್‌ ಗರ್ಗ್‌ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗ ರಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್‌: ಮತ್ತೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್‌: ಮತ್ತೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ
PoliceAssam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT