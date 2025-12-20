ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Suvarna Vidhana Soudha | ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ: ಏಕಾಂಗಿ ಆಂದೋಲನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi sessionKarnataka AssemblySuvarna Soudha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT