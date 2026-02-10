<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಬೇಡಿಕೆಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಹೊಸದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ರಾಮಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಹಾಗೂ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li><li><p>ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಳವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯುಬಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 45ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಒಬಿ/ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೊಸದುರ್ಗ–ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಡುವಿನ ರಾಮಗಿರಿ ಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77Aರಲ್ಲಿ ಆರ್ಒಬಿ/ಆರ್ಯುಬಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ–ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150A ಮತ್ತು ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರೈಲು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಒಬಿ/ಆರ್ಯುಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ. </p></li><li><p>ದಾವಣಗೆರೆ–ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶದವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.</p></li><li><p>ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬೆಂಗಳೂರು ರಾತ್ರಿ ರೈಲನ್ನು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಚೆನ್ನೈ ರೈಲನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರೈಲನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. </p></li><li><p>ಬೀದರ್–ಮಂಗಳೂರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಹೊಸ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ –ಮೈಸೂರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಹೊಸ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಹೊಸಪೇಟೆ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಹೊಸ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>