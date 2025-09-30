ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
812 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ‘ಭಾರ’

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅನುಪಾತ ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು
ಎ.ಎಚ್‌. ನಿಂಗೇಗೌಡ,ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ
