ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಸಿದ್ದಾಪುರದ ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಕೊಲೆ: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕಮಲಾಕರ ಭಟ್, ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾಯ್ಕ ಬಂಧನ

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ: ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕಲಹ: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:34 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯಪುರ | ಬರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ವಿಜಯಪುರ | ಬರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ: ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ, ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ; ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟೂರು
ವಿಜಯನಗರ: ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ, ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ; ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟೂರು
sirsiMurder CaseKarwarHoroscopessirsi-siddapur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT