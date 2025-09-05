ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಭೋವಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:53 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:53 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆರೋಪ: ಭೋವಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ?

ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆರೋಪ: ಭೋವಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭೋವಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ಆರೋಪ

ಭೋವಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ಆರೋಪ
AI ಬಳಸಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ| CM ಸೂಚಿಸಿದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವೆ: ರವಿಕುಮಾರ್
ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೀಘ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವೆ: ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್
