ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಾತಿವಾದಿ, ಕೋಮುವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ವಿಪರೀತ; ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ

‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದಿ, ಕೋಮುವಾದಿ, ಸ್ತ್ರೀವಿರೋಧಿ ಚಿಂತನೆ ವಿಪರೀತ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಕಡುವಿರೋಧಿ ನಾನು
ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿ
WriterMarulasiddappa

