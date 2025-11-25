ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಧೀನ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಕಳವಳ

ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಎಬಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಸ್ವೀಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ನ್ಯಾ.ಜಯಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್‌
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
Karnataka High CourtCorruptionCourtlawyers associationcorruption case

