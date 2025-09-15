ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ : ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಾಕೀತು

ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:40 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನ್ಯಾ. ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ನ್ಯಾ. ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
DharmasthalaHighCourt

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT