ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Karnataka Survey | ‘ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇಕೆ?’

ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವುದು ಇಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DK ShivakumarCaste survey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT