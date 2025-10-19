ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
95 ಲಕ್ಷ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ‘ಇ–ಸ್ವತ್ತು’: ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಹೊಸದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವ
