ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌: ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಹುತೇಕ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
GoldbillBelagavi sessionKarnataka governmentGold Bonds

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT