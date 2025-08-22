ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಗಣಿ ಅಕ್ರಮ: ₹52,453 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ- ಸ್ವತ್ತು ವಶ ಜಪ್ತಿಗೆ ಮಸೂದೆ

2006–07ರಿಂದ 2010ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ– ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ವರದಿ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:40 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Miningmining banfraud in Mining

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT