ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಎಸ್‌ಐಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ತನ್ನಿ: ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸಭೆ

ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:01 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:01 IST
Dharmasthala

