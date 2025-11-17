ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪುಟವಾರು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಗ್ಗಂಟು

ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮುದ್ರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಪುಟವಾರು ದರದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಎಚ್., ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ
Kannada BooksBook Publishing

