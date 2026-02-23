ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕೂಡಲೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚಿಸಿ: ‘ಕೈ’ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ 31 ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ

‘ಕೂಡಲೇ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚಿಸಿ, ಐವರಿಗಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:12 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressSiddaramaiahKarnataka politicsCabinet Expansion

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT