ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಜಯಮಾಲಾಗೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್, ಸತ್ಯುಗೆ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 15:58 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾ. ರಾ. ಗೋವಿಂದು
ಸಾ. ರಾ. ಗೋವಿಂದು
ಎಂ.ಎಸ್‌. ಸತ್ಯು
ಎಂ.ಎಸ್‌. ಸತ್ಯು
ಪ್ರಗತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ
ಪ್ರಗತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ
ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ
ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ
ಎಂ.ಕೆ. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್
ಎಂ.ಕೆ. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್
DR RajkumarPuttanna KanagalSara GovindJayamalaVishnuvardan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT