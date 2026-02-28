ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ6ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಶೇ 2, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳು– ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಭರ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
SC STReservationJob Recruitment
