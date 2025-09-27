ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ, ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ವಹಿವಾಟು ವೃದ್ದಿಗೆ ಯೋಜನೆ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ
ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಖಾದಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿ ಕಾಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ
ಡಿ.ಬಿ.ನಟೇಶ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಸಿಇಒ ಡಿ.ಬಿ.ನಟೇಶ
ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಸಿಇಒ ಡಿ.ಬಿ.ನಟೇಶ
KarnatakakhadiKhadi SareeKhadi melaKhadi Board

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT