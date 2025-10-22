ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಸೀಟ್‌ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಕೆಇಎ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು

ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದ 667 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಕೊನೆ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರ
ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹಿಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಎಚ್‌.ಪ್ರಸನ್ನ,ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಇಎ
