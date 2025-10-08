ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ–ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ: ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ

ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:39 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:39 IST
ನಡವಳಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು
ಡಾ. ಶಶಿಧರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆರ್‌ಎಂಒ
ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸಂಭಾಳಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು
ನೇಹಾ ಕಡಬಂ ಕಡಬಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯೆ
